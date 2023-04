Ruud Jalving genomineerd voor beste amateurtrainer van Noord-Nederland

VOETBAL - ACV-trainer Ruud Jalving is één van de drie genomineerden voor de VVON-Award: de beste trainer in één van de zes districten, in dit geval dus district noord.

Jalving, die bezig is aan ijzersterk seizoen met de Asser club en nog steeds in de race is voor het kampioenschap in de Derde Divisie, moet zien af te rekenen met Gerard Zeeman van GRC Groningen en Patrick Zwart van Broekster Boys.

ACV is met nog vier duels te spelen koploper in de Derde Divisie, op drie punten gevolgd door GVVV uit Veenendaal. De Asser club is inmiddels al 21 wedstrijden op rij ongeslagen.

'Met zijn gedrevenheid, pragmatisme, gevoel voor humor en focus op samenwerking, weet Ruud Jalving een positieve en motiverende omgeving te creëren voor zijn team bij ACV. Hij is een trainer die constant streeft naar verbetering en het succes van zijn spelers en team als geheel. Dat zie je ook terug in de constante prestaties van ACV dit seizoen. Een imponerende ongeslagen reeks, en meedoen om de titel in de derde divisie is tot nu het resultaat', aldus het juryrapport.

Stemming

In de periode van 5 mei tot 10 mei (12.00 uur) kunnen leden uit het district een keuze maken uit de genomineerde kandidaten. De leden ontvangen op 5 mei een e-mail waarmee zij hun stem digitaal kunnen uitbrengen. Op 10 mei 12.00 uur eindigt de mogelijkheid om te kunnen stemmen. Op vrijdag 12 mei zal de winnaar bekend worden gemaakt. Check de website van VVON voor meer informatie.

VVON

De VVON is de De Vakbond Voetbal Oefenmeesters Nederland: de bond die sinds 1946 de belangen behartigt van oefenmeesters (inmiddels heeft de bond zo'n 4400 leden)

Karlo Meppelink