Meppel City Run maakt zich op voor tiende editie: meer lopers, meer feest, maar zelfde route

Grote veranderingen zijn er dit jaar niet voor de tiende editie van de Meppel City Run. "Misschien klinkt het een beetje saai", glimlacht voorzitter Wiebo Walstra. De organisatie keek lange tijd naar een ander parcours, maar het hardloopevenement op 4 juni gaat toch over dezelfde wegen als vorig jaar.

In de vier testruns die de organisatie heeft gelopen, is er iedere keer een aanpassing aan het parcours geweest. Testen met lopers hoe dat gaat. Maar de route voor de 4 en 8 mijl (respectievelijk 6,4 en 12,8 kilometer) blijft hetzelfde.

"We hebben samen met de gemeente moeten concluderen dat het beoogde parcours er dit jaar niet inzit", zegt Wiebo Walstra, voorzitter van de hardloopwedstrijd in Meppel. Het parcours gaat over een belangrijke verkeersader in de stad. "Op een paar punten levert dat verkeersdrukte en knelpunten voor de organisatie op. Daar zijn extra maatregelen en vrijwilligers voor nodig. We hebben gekeken naar alternatieven om die op te lossen."

Maar mede door werkzaamheden is er nog geen perfect alternatief gevonden. "We wilden bijvoorbeeld de Tipbrug en de Prinsenbrug overlopen en dan aan de andere kant van de gracht lopen. Maar daar zijn ze niet op tijd klaar." Aangezien de Meppel City Run over een klein maandje gelopen wordt, is er dus gekozen om nu niet meer te sleutelen aan de route. De vergunning voor het evenement is net aangevraagd. "Anders zit je weer dat je dubbele draaiboeken moet gaan maken."

Volgend jaar komt er wel een nieuwe route, verzekert Walstra.

Ingehaald

Het aantal individuele inschrijvingen voor de tiende Meppel City Run bleef tot aan gisteren nog achter met vorig jaar. Niet gek, zegt de voorzitter. Vorig jaar stond de teller al op 400, nog voor de inschrijving was geopend. Die zijn afkomstig van deelnemers van de editie die door corona niet kon doorgaan. Zij konden hun inschrijvingen een jaartje opschuiven. "Dan loop je dus wat achter."

Maar sinds gisteren is dat anders. "Vorig jaar hadden we op die dag 1182 inschrijven, en dat aantal zijn we gisteren voorbijgegaan." Jaarlijks lopen er zo'n 2500 deelnemers door het centrum van Meppel. Behalve individuele lopers, doen er ook bedrijventeams aan mee. Wat opvalt volgens Walstra is dat daar een stijging inzit, in de vele bedrijven die voor het eerst mee gaan doen. Ook sluiten leerlingen van scholengemeenschap Stad & Esch een traject van lichamelijke opleiding af met de City Run. Er is nog overleg met de school over de invulling voor dit jaar.

Oranje en goud

Er is wel een verandering. Vooral organisatorisch. "Medailles, bidons, mankracht en faciliteiten. Het wordt allemaal duurder", verzucht hij. Deelnemers van de Meppel City Run kunnen gratis een shirt krijgen, waar veel andere evenementen daar extra geld voor vragen. "We zien het als sponsoring en marketing."

Dat shirt was vorig jaar oranje. Walstra moet lachen. Want dat shirt zie je de laatste tijd veel terug in de straten. "Dat is lopende reclame." Hij vertelt dat de organisatie wel eens heeft overwogen om een prijs te vragen voor het shirt. "Wat je dan ziet, is dat er minder animo voor is. Terwijl we nu sponsors weten te vinden om het in hoge aantallen te drukken."

Toch gaan de lopers dit jaar waarschijnlijk wel iets merken van het jubileum. Behalve een nieuw shirt met gouden tinten - "dat mag wel luxer voor deze tiende editie" - wordt dat vooral het feest langs de kant. De Indische buurt heeft er een traditie van gemaakt om groots uit te pakken tijdens het evenement. De Ambonstraat verzorgt zelf de muziek, zelf voor water en zelf voor aankleding en sfeer. Andere straten proberen dat de laatste jaren te evenaren.