Michael van der Mark vijf dagen na megacrash in Assen: 'Marshals en medici deden het fantastisch'

De BMW-coureur werd lang naast de baan behandeld, alvorens hij naar het ziekenhuis werd afgevoerd. In eerste instantie naar het WZA in Assen, maar later die dag (in de avond) werd hij geopereerd in het UMCG in Groningen. Sinds woensdag is hij weer thuis en in zijn maandelijkse column op racesport.nl doet hij zijn verhaal.

"Ik kan me alles van Race 2 nog herinneren, maar voor m'n gevoel heeft de race maar één ronde geduurd. Het was een beetje chaos in de openingsfase en ik zat natuurlijk weer in het gedrang. Voor mijn gevoel zat ik nog niet op de limiet omdat het zo'n chaos was in de beginfase. Na een paar rondjes kun je dan pas echt je eigen tempo rijden. Tot op het moment van de crash kwam ik er redelijk mee weg maar in de Geert Timmer bocht was ik 'm aan de achterkant kwijt, dat ging wel heel snel. Toen ik de grond raakte voelde ik meteen dat ik m'n been had gebroken."