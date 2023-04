Pijnlijke nederlaag Noordscheschut; ook DZOH verliest

VOETBAL - Noordscheschut heeft de overwinning van vorige week tegen Go Ahead Kampen geen goed vervolg kunnen geven. In eigen huis werd tegen directe concurrent Hulzense Boys met 1-6 verloren. Ook DZOH verloor, met 3-1 van KHC

Door de nederlaag dreigt de nacompetitie om promotie/degradatie voor de ploeg van trainer Berry Zandink. De Schutters staan na 23 wedstrijden op een negende plaats in de 1e klasse E, met 30 punten. DZOH staat één plaatsje hoger en heeft ook één punt meer. Er degraderen drie ploegen rechtstreeks naar de tweede klasse en de nummers tien en elf spelen nacompetitie om lijfsbehoud. DOS Kampen (tiende) heeft, net als Noordscheschut ook 30 punten en Achilles 12 (elfde) heeft een punt minder.

Goed begin

Noordscheschut begon uitstekend aan de wedstrijd en kreeg binnen zeven minuten twee goede kansen. Eerst was Bjorn Schoonewille dichtbij de 1-0, maar doelman Patrick Loohuis bracht redding. Niet veel later was Loohuis kansloos op de poging van Nick Koster, maar de lat bracht redding.

Daarna meldden de gasten uit Nijverdal zich in de wedstrijd en Menno Kamphuis kopte in de handen van Roy Boertien. De Noordscheschut-keeper was na ruim 22 minuten spelen wel kansloos. Fabian te Kolsté ontsnapte aan buitenspel en omspeelde Boertien, om de 0-1 in een leeg doel binnen te tikken.

Voor rust kreeg de thuisclub nog een paar kleine kansjes, maar gescoord werd er niet meer, zodat beide ploegen met een 0-1 ruststand de kleedkamers opzochten.

Dramatische tweede helft

In de tweede helft was de eerste kans voor de gasten direct raak. In de 58ste minuut, was het weer Te Kolsté, die zijn tweede van de middag maakte. Hij schoot 0-2, van buiten de zestien, prachtig achter de kansloze Boertien.

Amper twee minuten later werd de wedstrijd op slot gegooid. Lars Bove kon uit een corner de 0-3 maken. Zandink bracht Melvin Mol en Danny Kiekebelt in de ploeg, maar de routiniers konden de nederlaag niet voorkomen.

De gasten bleven ook na de wissels makkelijk overeind en gaven nauwelijks iets weg. Noordscheschut deed dat wel en gaf een kwartier voor tijd zelfs de 0-4 weg. Kamphuis werd knap vrijgespeeld en kon simpel de vierde van de middag binnentikken. Fabian te Kolsté bekroonde een heerlijke middag, door tien minuten voor tijd zijn derde van de middag binnen te schieten (0-5).

In de slotfase scoorde Jos Kroezen nog een eretreffer voor Noordscheschut, maar in blessuretijd bepaalde Kevin Ruiterkamp de eindstand op 1-6.

Door de nederlaag moet Noordscheschut vrezen voor het toetje dat nacompetitie heet, om een langer verblijf in de eerste klasse veilig te stellen.

DZOH onderuit in Kampen

DZOH weet weer wat verliezen is. In Kampen ging de ploeg van interim trainers Roy Stroeve en Barry Hoogeveen met 3-1 onderhoud. Daar zag het halverwege de wedstrijd nog niet naar uit.

De ploeg uit Emmen ging namelijk rusten met een 0-1 voorsprong. In een gelijkopgaande eerste helft scoorden de bezoekers. Vlak voor rust bracht Tom Hiemstra de DZOH op voorsprong.

KHC ging in de tweede helft op zoek naar de gelijkmaker en werd een kwartier voor het einde van de wedstrijd beloond. Leroy Knol maakte, uit een voorzet van Mitchell Hooisma, de 1-1.

In de slotfase gingen de Emmenaren onderuit. Burak Alp maakte drie minuten later, na een mooie solo, de 2-1 en Karim Gabara bepaalde, vlak voor tijd, de eindstand op 3-1.