Paul Bos schiet ZZVV opnieuw naar kampioenschap

VOETBAL - Feest in Zuidwolde, want ZZVV werd vanmiddag kampioen van de 3e klasse D. De 2-1 thuiszege op DKB was voldoende, omdat concurrent Hoogeveen punten verspeelde bij CSVC. Held van de middag werd Paul Bos, net als bij de vorige promotie naar de tweede klasse.

Bijna acht jaar geleden schoot Bos ZZVV, in de beslissingswedstrijd om het kampioenschap tegen Glimmen, met twee treffers naar de titel. Vanmiddag flikte hij het weer. Opnieuw als invaller. Zijn intikker, vlak voor tijd, betekende de 2-1 tegen DKB. "Prachtig natuurlijk. Voor mij, maar voor de hele club. En nu gaan we ervoor zorgen dat we langer in de tweede klasse blijven", aldus de matchwinner.

Het is voor ZZVV de derde keer dat club promoveert naar de 2e klasse. Beide keren duurde het avontuur slechts één seizoen, want zowel in 2000/2001 en 2015/2016 volgde meteen degradatie.

Vroege achterstand

ZZVV begon nerveus aan het duel tegen DKB, dat nog strijd tegen nacompetitie. De ploeg uit De Krim moet in ieder geval bij de eerste acht eindigen en dat is de plaats die ze op dit moment ook staan. De gasten, getraind door Jan-Otto Benjamins, kwamen na zo'n tien minuten spelen op 0-1. Jeff van de Wetering schoof simpel binnen met zijn linker.

Eenrichtingsverkeer

Vanaf dat moment was het eenrichtingsverkeer op het kunstgrasveld in Zuidwolde. De thuisclub zocht, tot de rust, zonder echte overtuiging naar de gelijkmaker en de gasten loerden op de counter. Kansen kwamen er voor topschutter Jovanni van Dijk (maar zijn 33e goal van het seizoen viel vandaag niet), Janou van Veen en Nick Vredenborg. Maar DKB-doelman Ryan van Wetering wist alle inzetten te pareren. Op een vrije bal van Wouter Marinus moest hij passen, maar werd hij gered door de lat.

Knieblessure Capellen

Vlak voor rust moest bij de thuisclub Matthijs Capellen met een op het oog zware knieblessure per brancard het veld verlaten.

Marinus dichtbij, Padding scoort en Bos maakt het af

De druk op keeper Van Wetering werd na de pauze groter en groter. Marinus was twee keer heel dichtbij, maar zag de eerste vrije bal op de paal belanden en de tweede fraai gekeerd worden door de DKB-goalie. Kort nadat bekend werd dat concurrent Hoogeveen bij CSVC niet verder was gekomen dan 1-1 scoorde Dave Padding. De oud-speler van Hoogeveen zondag kopte een voorzet van links fraai binnen.