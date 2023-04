Vitesse'63: van rode lantaarn naar koploper 3e periode

Het duel tussen Vitesse'63 en De Weide was vanmiddag een cruciale in die strijd, want De Weide was bij een zege medekoploper geworden in de periodestand. Het begin was ook nog hoopgevend voor de bezoekers uit Hoogeveen, want na een half uur zorgde Sjors Pieter Greving voor de 0-1. Vitesse-topschutter Jeroen van den Berg zorgde op slag van rust voor de gelijkmaker, waarna Sander van Dijk na zo'n 65 minuten de 2-1 maakte.