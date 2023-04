Matig E&O laat punten achter bij Hemmes

HANDBAL - Eredivisionist E&O heeft vanavond de punten achtergelaten bij de ploeg van de aanstaande hoofdtrainer van Hurry-Up Sven Hemmes. In Panningen werd het 26-25 voor Bevo 2.

In de tweede helft leek E&O na 18-18 de partij met de laagvlieger naar zich toe te trekken. Via goals van onder andere Rick Wielage, Daan Molenbroek en jeugdinternational Emiel Hoogland liepen de Emmenaren in Noord-Limburg uit naar 18-22.