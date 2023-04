Achilles 1894 is het helemaal kwijt, LTC op drempel nacompetitie

VOETBAL - Een maand geleden deed Achilles 1894 nog volop mee voor de titel in de 2e klasse L van het zaterdagvoetbal, maar vier duels later dreigt de club uit Assen zelfs nacompetitie voor promotie naar de 1e klasse mis te lopen. De roodhemden verloren bij Zuidhorn met 2-1. In dezelfde klasse leed ook LTC, thuis tegen Marum, een dure nederlaag. Daardoor komt nacompetitie tegen degradatie weer dichterbij.

Door het 2-1 verlies bij Zuidhorn vanmiddag is de oogst van Achilles 1894 in de laatste vier duels slechts één schamel puntje. Ruben Buursema zette de thuisclub na tien minuten op voorsprong, waarna Wouter van der Molen vlak voor rust de gelijkmaker scoorde. Twintig minuten voor tijd werd David Albert Villalta de matchwinner voor Zuidhorn.

Achilles 1894 heeft nu 36 punten uit 21 duels, waarmee de formatie van trainer René Wollerich vierde staat. Die plek is op dit moment niet voldoende voor een plek in de nacompetitie om promotie naar de 1e klasse. Daarvoor moet, zoals het nu lijkt, Achilles 1894 derde worden. Op die plek staat nu Drenthina. De club uit Emmen, die vandaag vrij was, heeft één punt meer.

Velocitas 1897 zette vanmiddag een forse stap naar de titel in de 2e klasse L. Bij nummer 5, VEV'67, werd met 2-3 gewonnen. De voorsprong van de club uit Groningen op nummer 2, SV Marum, bedraagt met nog drie duels zeven punten.

Bedum, Marum en Drenthina op dit moment deelnemers aan de nacompetitie

Op dit moment is Bedum koploper in de strijd om de tweede periodetitel en gaat de eerste periodetitel (die werd gewonnen door Velocitas 1894) naar Marum als hoogstgeklasseerde club in de eindstand. De derde periodetitel gaat naar de hoogstgeklasseerde club, zonder periodetitel, in de eindstand. Op dit moment is dat dus Drenthina.

LTC op drempel van problemen

De andere Asser club in deze 2e klasse L, LTC, ging op eigen veld onderuit tegen SV Marum. De groenhemden keken door een eigen treffer en een goal van Jelle de Lange vlak voor rust tegen een 0-2 achterstand aan, maar Damian Dussel zorgde dat de marge halverwege slechts één treffer was. Halverwege de tweede helft zorgde Tom Boezerooij dat die marge weer naar twee ging en een late goal van Imre de Jonge (zijn zevende van het seizoen) kon een nederlaag niet voorkomen.