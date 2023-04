FC Meppel bijna gedegradeerd, SC Elim blijft vrezen

VOETBAL - Door de zesde nederlaag op rij is FC Meppel weer een stap dichterbij degradatie naar de derde klasse gekomen. Op eigen veld werd het 0-1 voor De Zweef uit Nijverdal, dat goede zaken deed om de nacompetitie te ontlopen. In dezelfde klasse blijft ook SC Elim in de problemen. Na de 4-3 nederlaag bij Vroomshoopse Boys staan de rood-witten nog net boven de directe degradatiestreep.

Het gat met nummer 12, Den Ham, is één punt. Den Ham speelt nog drie duels, terwijl Elim nog twee keer in actie komt. FC Meppel blijft 13e en laatste. Het gat met Elim is vijf punten.

Heuver matchwinner in Meppel

De enige treffer in het duel van FC Meppel tegen De Zweef viel vlak voor rust en werd gemaakt door Tom Heuver.

Elim toont veerkracht, maar verliest wel

Zeven goals vielen er vanmiddag in Vroomshoop, maar de meeste treffers werden gemaakt door de thuisclub: Vroomshoopse Boys. Het werd 4-3, na een 3-0 ruststand. Dankzij onder andere goal nummer 11 van het seizoen van Mike Doldersum kwam Elim sterk terug in de tweede helft, maar het leverde de Drentse club dus uiteindelijk niets op.