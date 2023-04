Unitas door degradatiekandidaat afgetroefd

HANDBAL - Op bezoek bij degradatiekandidaat Artemis'15 is middenmoter Unitas over de knie gegaan: 27-21. "Bij de thuisploeg was de wil om te winnen veel groter."

Hij moest toezien hoe Unitas in helft twee de partij uit handen gaf. "Bij de thuisploeg was de wil om te winnen veel groter", vervolgt Ottens. "Wij speelden gemakzuchtig en ook moet ik Artemis'15 complimenteren."

Unitas ziet het verschil met de nummer zes in de eerste divisie groeien naar drie punten. Ottens besluit positief: "Over een week in eigen huis tegen BFC wil ik laten zien waartoe we in staat zijn. We willen met nog drie duels te spelen graag zesde worden."