Voormalig jeugdtalent FC Emmen, Thijs Dallinga, grote man in Franse bekerfinale

Het winnen van de Coupe de France levert normaal gesproken een ticket voor de Europa League op, maar het is nog maar zeer de vraag of dit ook voor Toulouse zal gelden. De club is eigendom van het Amerikaanse RedBird, dezelfde investeringsmaatschappij die het bij AC Milan voor het zeggen heeft. De reglementen van de UEFA verbieden in dat geval deelname aan de Europa League.

Thijs Dallinga speelde in de jeugd voor vv Siddeburen en vv Hoogezand, voordat hij in 2012 de stap maakte naar de jeugdopleiding van FC Emmen. In de jaren die volgden speelde hij samen met onder andere Jearl Margaritha en Ruben Roosken. In het seizoen 2017/2018, het promotiejaar van de Drentse club, maakte Dallinga zijn debuut in de hoofdmacht van Emmen en scoorde hij ook zijn eerste treffer in het betaalde voetbal. Ondanks de promotie vertrok Dallinga in de zomer van 2018 naar FC Groningen. Na drie seizoenen maakte hij de overstap naar Excelsior, waar hij topschutter van de Keuken Kampioen Divisie werd. Na dat seizoen, waarin hij met Excelsior ook promoveerde, vertrok hij naar Toulouse.