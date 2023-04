SC Erica brengt Sweel eerste nederlaag van het seizoen toe

VOETBAL - De spanning in de 3e klasse D is volledig terug nadat koploper Sweel de eerste nederlaag van het seizoen leed. In Zweeloo was SC Erica met 0-1 te sterk.

Ondanks de nederlaag blijft Sweel wel koploper, maar volgen Twedo en SC Erica op twee punten. Er zijn nog twee competitierondes te spelen. Onderin blijft het ook ongekend spannend. Gasselternijveen pakte de laatste strohalm en won vanmiddag, met 2-1 van Titan en draagt de rode lantaarn over aan Nieuw Buinen. Weerdinge staat op een nacompetitieplek voor lijfsbehoud heeft vijf punten meer dan Gasselternijveen, terwijl Nieuw-Buinen zes punten achterstand moet goedmaken de laatste twee wedstrijden.

Nerveus, weinig kansen

Beide ploegen leken nerveus aan de wedstrijd te beginnen, met veel strijd en weinig kansen. Pelle de Vries kreeg in de eerste minuut al een schietkans voor de gasten, maar zijn schot ging over, terwijl aan de andere kant, Sweel gevaarlijk werd uit een vrije trap. Maar ook dit leverde geen treffer op.

Ook in het tweede deel van de eerste helft, viel er voor het publiek weinig te genieten. Beide keepers hoefden nauwelijks in actie te komen. De 0-0 ruststand was dan ook logisch.

Weinig opwinding

Ook in de tweede helft viel er voor de ruim 600 toeschouwers weinig opwindends te zien. Sweel had een overwicht, zonder dat dit veel kansen opleverde. Een kopbal van Jorrit Reuvers uit een vrije trap ging over het doel van Bram Gebekken, maar veel meer viel er niet te noteren.

Hoofdrol Pelle de Vries

Tot vlak voor tijd SC Erica op 0-1 dacht te komen. De Vries promoveerde een pass van Jori Ebbinge tot een doelpunt, maar scheidsrechter Eerhart nam het vlagsignaal van de grensrechter van Sweel over. Een paar minuten later kon De Vries wel juichen. De gevaarlijkste aanvaller van de gasten schoot een vrije trap van ruim twintig meter prachtig binnen. Doelman Lars Sikken kon de 0-1 niet voorkomen.

In blessuretijd leek Sweel nog de gelijkmaker te maken. Sikken ging bij een vrije trap mee naar voren, kopte de bal terug, maar zijn collega Bram Gebbeken kon redding brengen en ook uit de scrimmage die daarna ontstond werd niet meer gescoord.

