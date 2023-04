In Beeld: Internationale mountainbikewedstrijd op VAM-berg

Dat festival bestaat uit drie wedstrijden: wedstrijden van de LJC (landelijke jeugdcompetitie), een funrace en de TORQ Trophy. Die laatste wedstrijd is onderdeel van de Vittoria 3 Nations Cup, een internationaal kampioenschap over acht wedstrijden in België, Duitsland en Nederland. De race op de Col du Vam is de tweede wedstrijd van dit toernooi.