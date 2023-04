1E: Emmen doet goede zaken, SVBO wint spektakelstuk

Het publiek in Roden was vanmiddag de grote winnaar bij het duel tussen de plaatselijke voetbalvereniging en SVBO. Na 90 dampende minuten voetbal stond er een 4-5 eindstand op het scorebord.

Wie iets te laat in Roden arriveerde miste de eerste treffer van de thuisclub. Na amper tien seconden spelen kwam Roden, via Rick Renkema op voorsprong. Lang kon Roden niet genieten van de voorsprong, want een paar minuten later maakte David Jansen de 1-1 voor SVBO. Nog binnen het kwartier kwamen de gasten, via Stefan Kuper op 1-2.