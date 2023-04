Keepers maken verschil bij Rolder Boys - Germanicus: 3-1

Het grote verschil vanmiddag zat 'm in de keepers. Waar Robin Geertsma belangrijke reddingen verrichte voor Rolder Boys, ging zijn Germanicus-collega Jehova Mendes gruwelijk in de fout bij de 2-1. Die goal was op dat moment allerminst terecht, maar een voorzet van vleugelverdediger Stijn Wolfkamp werd door Mendes in eigen goal geslagen. Het was tien minuten voor tijd het breekmoment in de wedstrijd, die kort na die treffer werd beslist door Siemen Krikke die zijn tweede van de middag maakte (en zijn negende van het seizoen). Die goal was overigens fraai, al mocht hij wel heel erg vrij een corner op zijn borst aannemen en afronden.