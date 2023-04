WKE'16 herovert koppositie in 2K

VOETBAL - WKE'16 heroverde vanmiddag de koppositie in de 2e klasse K. De oranjehemden versloegen Stadspark met 2-3, waardoor het verschil met Valthermond met nog drie duels te spelen één punt is.

De formatie uit Emmen boog in Groningen een vroege achterstand om in een 3-1 voorsprong, waarna de thuisclub de spanning nog heel even terugbracht. Harold Wolters, club- en klassetopscorer met 19 goals, was met twee treffers belangrijk voor de Drentse club. Ook Lorenzo Hendriks scoorde voor de Emmenaren.