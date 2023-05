FC Emmen Podcast #34: Thijs Dallinga denkt nog niet aan het grote Oranje

Zes jaar geleden schoot hij voor zo'n 75 toeschouwers op het veld van Blauw Wit'34 in Leeuwarden FC Emmen onder-17 naar de eredivisie en afgelopen zaterdag vertolkte hij voor bijna 80.000 mensen een hoofdrol in de Franse bekerfinale: Thijs Dallinga.

De 22-jarige Groninger hangt tijdens de 34e FC Emmen Podcast aan de telefoon. "Na het vele reizen, feesten en de huldiging van gisteren heb ik vandaag heerlijk uitgeslapen. Vanmiddag moet de knop echter weer om, want morgen spelen we weer een competitiewedstrijd", aldus Dallinga.

Boven Mbappé

Nadat hij FC Emmen in 2018 verruilde voor FC Groningen kende hij - mede door een blessure - een moeilijke periode, maar na zijn keuze om naar Excelsior te verkassen in de zomer van 2021 is de loopbaan van de centrumspits in een stroomversnelling gekomen. Hij werd vorig seizoen topschutter in de Keuken Kampioen Divisie en verkaste afgelopen zomer naar Zuid-Frankrijk, naar Toulouse FC. Voor die club scoorde hij tot nu toe 12 keer in competitieverband en eindigde hij boven Kylian Mbappé als topschutter in het bekertoernooi.

'De Franse competitie is zeker fysiek gezien beter dan de eredivisie'

"De keuze voor Toulouse lag misschien niet zo voor de hand, maar ik ben iemand die zijn gevoel achterna gaat. Toulouse is een club die veel relatief onbekende, maar gretige spelers de kans geeft om zich te laten zien. Dat sprak me aan, naast het feit dat ik niet een te grote stap wilde maken. In het begin was ik uiteraard benieuwd of ik het niveau in Frankrijk, dat zeker fysiek gezien van een hoger niveau is dan de eredivisie, aan zou kunnen. Maar dat heb ik - denk ik - inmiddels wel bewezen."

Het Nederlands elftal

Inmiddels wordt Dallinga, die inmiddels deel uitmaakt van Jong Oranje, door veel analisten gelinkt aan het grote Oranje. "Ja, ik volg die discussie natuurlijk wel en dat is voor mij uiteraard een mooi compliment. Toch ben ik er zelf niet heel erg mee bezig, al besef ik dat door het stoppen van Luuk de Jong en Vincent Janssen de spoeling voorin dun is."