Ten Kate raceteam is reizend laboratorium voor schonere brandstofmotor

MOTORSPORT - Al het polyester en carbon op de motor wordt vervangen door samengeperst biovlas. Motorolie wordt gefilterd waardoor het een tweede leven krijgt. En in remblokken zijn niet langer zware metalen verwerkt maar de duurzame variant is opgebouwd uit keramiek.

Dat zijn de belangrijkste innovaties van het WK Supersport-team van Ten Kate uit Nieuwleusen die bij moeten dragen aan een schonere motorsport. Samen met verschillende partners, onder de naam Motonext, namen ze twee jaar geleden het initiatief om de brandstofmotor voor de toekomst te verduurzamen. Want aan elektrisch racen moeten de motorsportmannen in hart en nieren niet denken.

'Wij houden van het geluid van de brandstofmotor'

"De meeste motorsportliefhebbers houden natuurlijk van het geluid van de motorfiets. En dan heb ik het over een brandstofmotor. En die beleving is er niet met elektrisch racen en die komt er ook niet", zegt teammanager Kervin Bos van het Ten Kate Yamaha racingteam.

Accu ook belastend voor milieu

Daarnaast redeneren ze dat er door de snelgroeiende elektrische automarkt niet oneindig grondstoffen zijn voor het bouwen van chips, accu's en andere elektrische componenten. Daarbij komt dat het produceren van accu's ook niet bepaald milieuvriendelijk is.

"Het is een enorme belasting voor het milieu om bijvoorbeeld lithium te delven. Dat heb je niet nodig bij de brandstofmotor. Maar er moet natuurlijk wel wat aan gedaan worden. Want we kunnen het racen veel milieuvriendelijker maken met wat kleine aanpassingen", vertelt Bos.

Sportief geen grote verschillen

Sportief gezien blijft het Ten Kate racingteam natuurlijk nog altijd even ambitieus. In het verleden heeft het team uit Nieuwleusen al dertien wereldtitels verzameld. De veranderingen door innovaties zijn natuurlijk best spannend voor de coureurs. Maar grote verschillen in prestaties tussen motoren zijn er vooralsnog niet.

"We kunnen weekenden switchen tussen de 'milieu variant' en de 'normale variant". Daar hebben de coureurs nagenoeg geen last van", verklaart Bos.

Vliegwiel

De 'groene' ideeën zijn allemaal in Nieuwleusen geboren. En het prototype van de biovlaskuip werd ook bij Ten Kate zelf gefabriceerd. Het is de bedoeling om die kennis zoveel mogelijk te delen. Het bedrijf wil vooral als vliegwiel fungeren om de verduurzaming te versnellen en zo hun geliefde sport in stand te houden.

"We zien na vorig jaar dat ook nieuwe fabrikanten zich melden. Nu loopt er bijvoorbeeld een proces om de ketting vetvrij te maken. Er zijn eigenlijk heel veel technieken beschikbaar, maar we zijn ons er niet altijd van bewust dat die nog gebruikt kunnen worden", verklaart Bos.

Acceptatie-fase

"Twee jaar geleden verklaarde iedereen ons nog voor gek: 'Waar zijn jullie mee bezig?'. Maar langzaam maar zeker komt ook de acceptatie-fase dat iedereen door begint te krijgen dat we écht wat moeten gaan doen, zodat we straks op een punt komen dat het sociaal acceptabel is."

En zo zijn er volgens de verwachting van Bos meer veranderingen op komst. "Ik denk dat we binnen nu en twee jaar allemaal op biobrandstof rijden. En dat we binnen nu en vijf jaar banden gebruiken zonder bandenwarmers. Waar het uiteindelijk uit gaat komen weet niemand. Maar wij geloven erin dat de brandstofmotor zal blijven voor het motorrijden maar dat we wel alternatieve brandstoffen en oliën gaan krijgen", besluit Bos.

