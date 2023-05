Lieke van der Aa (13) is 'uniek in de wereld' op haar BMX-fiets

Trainen in het zuiden van het land

En je moet er wat voor over hebben als je als 13-jarige BMX'er barst van het talent, maar niet in de buurt op niveau kan trainen. En daarom reist Van de Aa met haar vader en moeder vaak naar het zuiden van het land.

"Erp, Luyksgestel, alles zo'n beetje in bij Eindhoven in de buurt", legt vader Jan uit. "Het is niet om de hoek, maar dat zijn wel locaties waar je goed kan trainen", vult trainer Vervijt aan.

"Je kan honderdduizend startjes in je eentje doen. En dan kun je de tijd bijhouden om te kijken of het goed is gegaan. Maar je kan je beter meten met concurrenten. Zij blijven zichzelf ook doorontwikkelen. En als je met de start steeds zeven personen achter je laat, dan geeft dat ook een heel goed gevoel."

'Alle tijd die we vrij hebben, stoppen we in Lieke'

Voor vader Jan en moeder Miranda betekent het vooral heel veel kilometers maken. "We moeten één of twee keer naar het zuiden en dan heb ik het nog niet over de wedstrijden. Alle tijd die we vrij hebben stoppen we in Lieke. Maar ik vind het mooi en gezellig. Het zijn allemaal gezellige mensen, prachtig", glundert Jan.

Europees oppermachtig

Inmiddels heeft ze er ook twee Europese rondes opzitten. Zowel in het Italiaanse Verona als in het Belgische Zolder won ze alle vier de finales in de categorie van meiden van dertien en veertien jaar.

"In Verona was het nog even kijken en aanvoelen omdat het de eerste wedstrijd van het seizoen was. De eerste dag zaten mijn concurrenten nog heel dichtbij mij. En de tweede dag had ik al wel weer afstand."

Bij haar debuut in de Topcompetitie in Wijchen finishte Van der Aa als vierde. En hoewel het lang geleden was dat ze buiten het podium eindigde, kon ze daar prima mee leven.

"Ik vind het juist wel fijn omdat ik dan wat meer uitdaging heb. Ik was gewoon heel erg blij."

Hard onderuit

Maar drie weken geleden, tijdens de tweede Topcompetitie-wedstrijd in Tiel, ging ze hard onderuit. "Ze dachten eerst dat ze haar heup of bekken had gebroken. Dan wordt ze afgevoerd naar het ziekenhuis. Achteraf blijkt het dan gelukkig mee te vallen. Maar dat is wel even schrikken", vertelt vader Jan.

"Dan kun je twee dingen doen", vult Verrijt aan. "Dan kun je zeggen: goh vervelend en je blijft er in hangen. Maar zij gaat gewoon door."

Volgens vader Jan lijkt zijn dochter geen angst te kennen. "Knettergek zeg ik wel eens!"

Titeltoernooien