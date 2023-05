'Soms kom je in de kleedkamer en dan denk je: dit was niet handig'

Host Stijn Steenhuis stoort zich regelmatig aan het amateurtoneel op de Drentse voetbalvelden, want niet alleen in de vaderlandse bekerfinale wordt geacteerd. Daarnaast gaat sidekick Tom Meijers deze editie van de Onze Club Podcast in op het kampioenschap van ZZVV en de titelstrijd in de 3e Klasse zondag. Door een prachtige vrije trap van Pelle de Vries doet SC Erica weer helemaal mee. Ook wordt er stilgestaan bij het spektakelstuk in Roden en de zegereeks van Vitesse '63.