Probleemloze avond Hurry-Up in Waalwijk

HANDBAL - Hurry-Up heeft in de HandbalNL League een probleemloze avond achter de rug. In Waalwijk werd het tegen Tachos 22-42.

"Bij hen ontbraken spelers en zo is het niet lang spannend is geweest. Ik heb flink door gewisseld waardoor het wat rommelig werd. We scoorden na rust meer, maar kregen ook meer tegengoals", aldus trainer/coach Joop Fiege.

Zaterdagavond ontvangt Hurry-Up, dat op gelijke hoogte met nummer drie Volendam is gekomen, in speelronde acht van de HandbalNL League koploper LIONS. Fiege besluit: "Een tegenstander van een heel andere orde. We gaan kijken of we het hen moeilijk kunnen maken."