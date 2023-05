Mickey van der Hart: 'Het gedoe met de trainer heeft ons sterker gemaakt'

VOETBAL - Nog vier duels en dan scheiden de wegen van FC Emmen en doelman Mickey van der Hart. Tenminste, daar heeft het alle schijn van. De 28-jarige doelman hoopt na zijn avontuur in Polen op een nieuwe buitenlandse club, al sluit hij een langer verblijf bij FC Emmen nog niet helemaal uit. "De club wil met me verder, maar ik heb de gesprekken voorlopig nog even afgehouden."

Duidelijk is wel dat Van der Hart bij degradatie sowieso zal vertrekken en ook andere (toekomstige) clubs in de Keuken Kampioen Divisie hoeven niet te bellen. "Nee, dat ga ik absoluut niet doen", aldus de keeper in Rood Wit op TV Drenthe

Van der Hart kwam eind augustus, na drie seizoenen Lech Poznan, heel bewust voor één seizoen naar Drenthe. Eigenlijk hoopte hij na de bekerwinst in Polen op een mooie nieuwe club in Zuid-Europa, maar die kans kwam er niet. In Emmen was hij aanvankelijk tweede man achter Eric Oelschlägel, maar na zes duels werd hij Lukkiens' eerste keus. In de 21 duels die volgden hield hij zes keer de nul en groeide hij uit tot een zeer belangrijke en vooral betrouwbare schakel.

Spark

Ook in de laatste zes duels, waarin de Drentse club tien punten pakte, bewees Van der Hart zijn waarde. "Maar dat geldt voor het hele team. Ik merk, gek genoeg, een stijgende lijn sinds het gedoe met de trainer. Nadat bekend werd dat hij na dit seizoen naar FC Groningen verkast werd het met name door de buitenwacht heel onrustig. Er werd openlijk getwijfeld of we wel met de trainer door moesten, terwijl wij als spelers eigenlijk unaniem met hem verder wilden. Dat heeft zonder twijfel voor een spark gezorgd", aldus de doelman.

Escape