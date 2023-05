Mike te Wierik: 'We moeten vanaf het begin er vol op knallen'

FC Emmen-verdediger Mike te Wierik is helder. Hoe moeilijk het resterende programma, met FC Twente, AZ, Feyenoord en FC Utrecht ook is, er liggen kansen. Ook tegen FC Twente komende zondag. "Absoluut, al is Twente echt goed en zit er een hele goede trainer."

Volgens Te Wierik zegt het dan ook niet zoveel dat Twente thuis veel beter presteert dan in uitduels (15 punten op vreemde bodem en 37 in de eigen Grolsch Veste). "Wij zullen vanaf het begin er vol op moeten knallen. Bovendien moeten we aan de bal ook een hoog niveau halen om een resultaat te halen, maar ik ben ervan overtuigd dat we dat kunnen."

De Hengevelder was vorige week vrijdag aandachtig toeschouwer bij de promotiewedstrijd van zijn oude club Heracles tegen Jong PSV. "Ik kreeg keurig een kaart van de club, waar ik zeven seizoenen heb gespeeld. Vorig jaar wilden ze me terughalen, maar wilde ik in de eredivisie blijven. Maar ik ben blij dat ze terug zijn in de eredivisie. Dat is een beloning voor de rust die ze in de organisatie hebben gehouden. Hoe een Heraclied naar Twente kijkt? Haat is een groot woord, maar het wordt je al snel geleerd dat je niet van Twente mag verliezen. Ik sprak de assistent-trainer van Heracles nog even en die wenste me al veel succes tegen die rooien zondag."