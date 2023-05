Maikel Kieftenbeld in laatste fase van revalidatie: 'Ik wil dolgraag, maar moet gewoon eerlijk zijn'

VOETBAL - Met een brede glimlach stond Maikel Kieftenbeld afgelopen donderdag, na de open training, handtekeningen uit te delen aan de jeugdige FC Emmen-fans. Dat ze hem meer dan eens voor Mike te Wierik aanzagen mocht de pret niet drukken. Nadat hij vrijwel het hele seizoen heeft gemist door een zware knieblessure is hij vooral blij om weer onderdeel uit te maken van de groep.

"De wedstrijden heb ik dit seizoen vooral beleefd als supporter, voor de tv en in het stadion. Ik heb ook nauwelijks mijn zegje gedaan. Ook niet richting de trainers. Als je geblesseerd bent moet je je vooral focussen op jezelf en je herstel. Dat heb ik gedaan. Ik zat ver weg van het elftal, in Zeist", vertelt Kieftenbeld.

"Inmiddels zit ik in de laatste fase van herstel en dat betekent dat ik meer en meer op de club ben en langzaam maar zeker weer in duel mag en grote delen van de training mee kan doen. Dat is heerlijk", aldus Kieftenbeld die in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen (bij PSV) zijn kruisband scheurde.

'Ik lig perfect op schema voor de voorbereiding'

"Ik richt me op de voorbereiding van het komend seizoen. Daarvoor lig ik perfect op schema. Of ik niet met een schuin oog kijk naar het einde van dit seizoen? Natuurlijk wel en ik word er af en toe ook wel op aangesproken door anderen, maar ik moet gewoon eerlijk zijn tegen mezelf. Dat zit er niet in." Heel stellig kwamen die laatste zinnen er overigens niet uit en de lach verraadde veel. "Haha, natuurlijk wil ik graag maar het kan echt niet."

'Iedereen moet er klaar voor zijn, zoals in de laatste weken het geval is'