HZVV grijpt laatste strohalm met overwinning op Buitenpost

VOETBAL - HZVV heeft de hoop op lijfsbehoud in de 4e Divisie levend gehouden door thuis met 1-0 te winnen van Buitenpost. Pim de Jonge was in de 73e minuut goed voor het beslissende doelpunt. Het was voor de Hoogeveners de eerste overwinning sinds de zege op d' Olde Veste op 28 januari.

Het blijft voor de ploeg van trainers Harold Brunsting en Jaap Scholing nog altijd lastig om in de 4e Divisie te blijven. Concurrenten Flevo Boys (5-2 zege op Eemdijk), d'Olde Veste (2-2 tegen Barneveld) en CSV Apeldoorn (1-1 tegen Swift) pakten namelijk ook punten. Het gat naar de 14e plaats, dat recht geeft op nacompetitie, blijft vijf punten met nog drie wedstrijden op het programma.

Het spel in het begin van de wedstrijd was niet van het hoogste niveau, maar beide ploegen hadden aanvallende intenties, waardoor het interessant schouwspel werd in de eerste helft. De Hoogeveeners kwamen een aantal keer dichtbij het Frieze doel, maar tot grote mogelijkheden leidde dat niet. Buitenpost zag na een kwartier een doelpunt afgekeurd worden vanwege buitenspel. De grootste kans was ook voor de bezoekers. Na een half uur glipte Rik Weening achter de HZVV-defensie, maar keeper Damyan van Goor was alert.

Buitenpost kroop wat meer uit zijn schulp en begon aan het einde van het eerste bedrijf beter te spelen, maar de Friezen kregen de bal niet achter Van Goor. HZVV was via een aantal dode spelmomenten nog dreigend, maar kon uiteindelijk in de eerste helft geen echte kans noteren.

HZVV in de aanval

Na klein een uur spelen kreeg HZVV een eerste opgelegde kans. Vanaf een meter of twintig mocht Sander Dzemidzic aanleggen voor een vrije trap, maar hij wist dit buitenkansje niet te verzilveren.

De thuisploeg was in de tweede helft nadrukkelijk op zoek naar het bevrijdende doelpunt en die kwam er, geheel terecht, in de 73e minuut. Jan Hup kwam met een rush op aan de linkerkant en legde de bal terug op Kelly Joao. Zijn schuiver werd op het laatste moment van richting veranderd door Pim de Jonge, die de treffer op zijn naam kreeg, 1-0.