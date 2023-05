Wedstrijd van de Week: Hurry-Up - Lions

HANDBAL - Met nog drie wedstrijden in de HandbalNL League te gaan heeft Hurry-Up nog alles om voor de spelen. Momenteel staan de Zwartemeerders vierde in de competitie, maar hebben ze nog uitzicht op de tweede plaats. Deze plek geeft recht op play-offs om het landskampioenschap. De wedstrijd is vanaf 19.55 uur te volgen via op TV Drenthe en online.