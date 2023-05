ACV neemt, met piepen en kraken, ook horde in Nijkerk: 2-3

VOETBAL - De zege was op basis van de kansenverhouding - zeker in de slotfase - niet verdiend, maar na het laatste fluitsignaal maalde niemand daar meer om aan ACV-zijde: De Assenaren versloegen Sparta Nijkerk met 2-3. Daarmee blijft de Asser ploeg voor de 22ste keer op rij ongeslagen.

Omdat GVVV ook won, met 2-1 tegen SV Urk, blijft het verschil tussen de twee titelkandidaten in de Derde Divisie drie punten in het voordeel van de club uit Assen. Er dat met nog drie speelronden te gaan.

Zonder Strijker en Jasper

ACV startte in Nijkerk zonder de geschorste Steyn Strijker. In de warming-up haakte Gijs Jasper af. Hun plekken werden ingenomen door Pascal Huser en Justin Mulder, die na een paar weken afwezigheid (vanwege een enkelblessure) weer fit genoeg was.

Eigen goal

Na een flitsend begin van ACV, met mogelijkheden voor Giovanni Zwikstra en Huser, nam Sparta Nijkerk (dat nog volop in de race is voor de laatste periodetitel) de regie over. Na het eerste kansje (kopbal over) voor de thuisclub sloeg ACV toe. Een vrije bal van Pascal Huser werd door Sparta-speler Mark van der Weijden, na een halfuur, in eigen doel getikt: 0-1.

Via Zwikstra kreeg ACV amper een minuut later een grote kans op de 0-2, maar de inzet van de sterke ACV-spits ging voorlangs. Kort daarna werd het 1-1. Matig verdedigen aan ACV-zijde gaf Frank Heus de gelegenheid om de gelijkmaker te scoren.

Afgekeurde 2-1

Op slag van rust dacht Sparta Nijkerk uit een vrije bal op 2-1 te komen, maar de goal werd afgekeurd wegens buitenspel. Een beslissing die veel twijfel opriep, want tikte Niels Grevink de bal zelf niet langs zijn eigen doelman Enver Spijodic?

ACV sterk uit de startblokken

De Assenaren kwamen ijzersterk uit de kleedkamer en leken het karwei binnen een kwartier te beslissen. Eerst schoot Huser raak uit een strafschop (na een overtreding op Zwikstra) en daarna rondde Jaap van Dijk een prima aanval via Boy Spijkerman fraai af.

Hachelijk