Uitslagen en standen zaterdagvoetbal

VOETBAL - Er stond vandaag een rustige speelronde in het amateurvoetbal op het programma, maar in de hoogste divisies boekten de Drentse ploegen belangrijke zeges. Bekijk hier de uitslagen van het voetbal deze zaterdag.

HZVV heeft door een 1-0 op Buitenpost de deur op een kier gehouden voor lijfsbehoud in de Vierde Divisie. Pim de Jonge was goed voor de enige treffer.

De eerste Drentse degradant in het amateurvoetbal is ook bekend. Zonder zelf te spelen is het pleit voor BSVV uit Bovensmilde beslecht en we zien deze club volgend jaar terug in de Vijfde Klasse.