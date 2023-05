Dames E&O thuis onderuit tegen Westsite

HANDBAL - In de 1e Divisie van het handbal heeft E&O thuis niet kunnen winnen van Westsite uit Amsterdam. De bezoekers waren met 24-26 te sterk voor de Emmenaren. Daardoor blijft E&O op de vijfde plaats staan in de 1e Divisie.

De ploeg van trainer Henrik Bergholt had nog een buitenkansje op promotie naar de Eredivisie, maar deze optie lijkt er nu niet meer te zijn. E&O staat vijfde, maar er vallen een aantal ploegen af in de strijd om promotie. VOC Amsterdam en Kwiek uit Raalte hebben namelijk hun eerste team al in de Eredivisie. Daardoor blijven alleen Fortissimo en M.H.V. '81 over, maar de achterstand op deze teams lijkt nu te groot te zijn.