Programma zondagvoetbal

VOETBAL - In het zondag amateurvoetbal wordt vandaag een zeer beknopt programma gespeeld. Alleen in de 4e divisie staat een complete competitieronde gepland. Bekijk hier het volledige programma.

In de 4e divisie A ontvangt koploper Hoogeveen vanmiddag Alcides. De ploeg uit Meppel staat één-na-laatste en probeert rechtstreekse degradatie te ontlopen. Ook VKW vecht tegen degradatie. De hekkensluiter van de 4e divisie A gaat op bezoek bij Heino. Van beide wedstrijden is vanavond een samenvatting in Onze Club te zien.