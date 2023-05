Na nieuwe thuisnederlaag gaat focus bij Hurry-Up op bekerfinale

Miedema besluit: "We hadden liever langer zicht gehad op de finale, maar we hebben het al thuis tegen Volendam laten liggen. Dan mag je geen uitglijder meer maken en dat hebben we wel gedaan. Voor nu is het fit blijven voor de bekerfinale."

Met negen punten na acht wedstrijden blijft Hurry-Up steken op plaats vier in de HandbalNL League. Over een week speelt de ploeg van trainer/coach Joop Fiege een uitduel in en tegen Aalsmeer. Vijf dagen later op 18 mei is de bekerfinale. In Almere is Volendam de tegenstander.