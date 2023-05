Uitslagen zondagvoetbal

VOETBAL - In het amateurvoetbal werd vanmiddag een beperkt programma afgewerkt. Alleen in de 4e divisie werd een volledige competitieronde gespeeld. Bekijk hier alle uitslagen van vanmiddag.

In de 4e divisie A ontving koploper Hoogeveen vanmiddag Alcides. De ploeg uit Meppel vecht nog tegen degradatie, terwijl Hoogeveen op weg lijkt naar de titel. De andere Drentse degradatiekandidaat, VKW, speelde een uitwedstrijd tegen Heino. De ploeg uit Westerbork is hekkensluiter in de 4e divisie A.