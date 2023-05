Dick Lukkien: 'Voor een resultaat tegen FC Twente moet je bepaalde kansen wel afmaken'

VOETBAL - Zittend op een bankje, naast het veld, besprak Dick Lukkien de 0-3 nederlaag tegen FC Twente nog even kort met Ron Jans en beide trainers waren het wel met elkaar eens. "Tot de openingstreffer kon het beide kanten op en we hadden allebei het gevoel dat de ploeg die het eerst zou scoren ook zou gaan winnen. Helaas is dat gebeurd", aldus de trainer van FC Emmen.

"Het verschil is dat zijn een bal in de kruising schieten en wij de lat raken. Dat is deels pech, maar uiteraard ook een verschil in kwaliteit. We speelden overigens een prima eerste helft, waarin we kansen tegen kregen maar ook zeker zelf hadden kunnen socren. En tegen FC Twente is het heel simpel, dan moeten de kansen die we krijgen ook binnen. Zo'n kans van Richairo (Zivkovic) bijvoorbeeld moet hangen, maar zijn inzet ging voorlangs."