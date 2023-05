Degradatiespook weet VKW ook in Heino te vinden

VOETBAL - In de strijd tegen degradatie uit de vierde divisie heeft hekkensluiter VKW vanmiddag in en tegen Heino opnieuw geen punten gescoord: 3-1 (2-1).

Op bezoek in Overijssel kwam VKW nog wel op voorsprong. Een knappe counter werd door de snelle Jonas Nijland afgerond. Even daarvoor miste de handenbinder namens de bezoekers al een grote kans.

"Dan laten we veel te veel toe in het strafschopgebied", aldus trainer/coach van VKW Bernd van Bolhuis. "In de tweede helft krijgen we eigenlijk maar één goede kans."

In het strafschopgebied had Gerard Brouwer de 2-2 op zijn schoen, maar Heino-doelman Kevin Reimink kon met de benen redden. Toen de pijp van VKW leeg was besliste invaller Daan van den Eijkel de partij in de vierde divisie in het voordeel van de thuisploeg in het groen.