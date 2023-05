Titel blijft binnen handbereik voor Hoogeveen na monsterzege op Alcides

VOETBAL - VV Hoogeveen blijft in het spoor om kampioen te worden van de Vierde Divisie A. De ploeg van trainer Nico Haak won met maar liefst 6-1 van Alcides. Concurrenten RKAVV, Purmersteijn en HBS uit Den Haag wonnen hun wedstrijden ook, waardoor het nog drie spannende wedstrijden aan het slot van de competitie.

Op de ranglijst staat Hoogeveen nu eerste met 56 punten. Achtervolgers Purmersteijn en RKAVV hebben 54 punten, terwijl HBS nu vierde staat met 53 punten.

Vooraf

Het verhaal van beide ploegen is bekend. Waar VV Hoogeveen op kampioenskoers lijkt, moet Alcides ervoor zorgen dat het directe degradatie ontloopt. Dat is mogelijk, want het verschil met nummer 14 Velsen, de plek die recht geeft tot het spelen van promotie/degradatie wedstrijden bedraagt drie punten.

Hoogeveen swingt in eerste helft

De ploeg van trainer Nico Haak was op dreef in de eerste helft. Het doelpuntenbal werd geopend door Jim Veltmaat dat na twintig minuten scoorde. Na ruim een half uur scoorden Sil Kuurman en aanvoerder Menno Heerkes. Daarna was de ban gebroken en werd de ruststand via Giorgio Beltau en Schuurman 5-1.

In de tweede helft ging Hoogeveen niet meer voluit en scoorde nog maar 1 keer via Menno Heerkes. Zijn vrije trap werd van richting veranderd. Na afloop wilde Nico Haak niet vooruit blikken op een mogelijk kampioenschap. "Ik blijf nog steeds een trainer die het wedstrijd voor wedstrijd bekijkt. We krijgen drie moeilijke wedstrijden, waaronder de laatste wedstrijd tegen concurrent RKAVV."

"We komen tekort in de Vierde Divisie"