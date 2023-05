Jeroen Veldmate nul punten, maar twee dochters rijker: 'Het was een rollercoaster'

"We hadden gehoopt dat we het niveau van voor de rust door konden trekken in de tweede helft. Dat lukte helaas niet, maar ik denk dat niemand daar over had gemaald als we met de hakken over de sloot een punt uit het vuur hadden gesleept. Maar die prachtige vrije bal gooide roet in het eten. Wat deze nederlaag zegt richting de laatste drie duels? Niet zoveel. Ik vind vooral dat we groeiende zijn en dat we er veel beter op staan dan een paar maanden geleden. Vandaag werden we geklopt door een vrije bal, maar aan de andere kant hadden we tegen een zeer goede ploeg - in de eerste helft - ook voldoende kansen."