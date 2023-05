FC Emmen Podcast #35: Kritiek op ballenjongens, compassie voor buren uit Groningen

Maar om dat werkelijkheid te laten worden is er op De Oude Meerdijk nog genoeg werk aan de winkel. Door de 0-3 nederlaag tegen FC Twente is plek 16 en dus de nacompetitie nog steeds een zeer realistische optie. De mannen nemen het programma door van de Drentse club en ook dat van de concurrenten. Duidelijk is dat iedereen volle bak moet geven de komende weken, eerst tegen AZ en vervolgens thuis tegen Feyenoord om het dan in Utrecht wellicht af te maken.

'Wie is verantwoordelijk voor die ballenjongens: Mike Willems of Freddy Donker?'

Iedereen moet dus mee in de overlevingsstrijd. Ook de ballenjongens. Maar juist die leken dat gisteren totaal niet te beseffen. Dijkhuizen stoorde zich aan het razendsnel toegooien van ballen richting FC Twente-spelers in de eerste helft. "Twente was twee keer in de aanval en had een overtalsituatie toen de bal over de zijlijn dreigde te gaan. Nog voordat de bolling van de bal de lijn had gepasseerd kreeg Cerny al een nieuwe bal toegeworpen. Hoe is dat mogelijk?", vraagt Dijkhuizen zich af.