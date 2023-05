Bas Sibum nieuwe hoofdtrainer Roda JC

Bij de club uit Kerkrade, die 14e staat in de Keuken Kampioen Divisie, wordt de geboren Nieuw-Amsterdammer de opvolger van Edwin de Graaf die sinds januari hoofdtrainer is.

Profvoetballer

Na zijn actieve loopbaan, die begon bij SV Twedo, speelde Sibum in de jeugd van FC Emmen waar hij ook debuteerde in het betaalde voetbal. Via FC Twente, Roda JC, NEC, Allemania Aachen en Waasland Beveren sloot hij zijn spelersloopbaan af bij Heracles Almelo, waarna hij trainer werd in de jeugdopleiding van FC Emmen.