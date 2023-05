Sherida Spitse emotioneel na landstitel Ajax-vrouwen: 'Met vallen en opstaan'

VOETBAL - Sherida Spitse kon haar tranen zondag niet in bedwang houden nadat ze met Ajax landskampioen werd in de Vrouwen Eredivisie. "Hier doe je het voor en dan komen de emoties los. Je kunt ze niet altijd laten gaan, maar nu wel", zei de inwoonster van Emmen na de benodigde zege bij PEC Zwolle in de laatste speelronde. Daarmee wisten de Ajax-vrouwen voor het eerst sinds 2018 weer kampioen te worden.

"Dit is heel mooi, als klein meisje was ik al voor deze club", zei Ajax-aanvoerder Spitse bij ESPN na het winnen van de zevende landstitel uit haar carrière. "Hiervoor ben ik naar Ajax gekomen, om prijzen te winnen. We hebben hard gewerkt dit seizoen en het ging soms met vallen en opstaan. We hebben moeilijke periodes gekend onder meer met een gelijkspel tegen Feyenoord. Daar hebben we met elkaar over gesproken en ik ben heel trots op de ploeg dat we het zo hebben opgepakt."

Tweede kans

Ook coach Suzanne Bakker roemde na het laatste fluitsignaal het teamgevoel tijdens haar eerste seizoen als hoofdcoach. "Fantastisch. Hier hebben we met z'n allen keihard voor gewerkt, met de gehele staf en de speelsters. Het is echt een team, op het veld en daarnaast. We hebben een tweede kans gekregen toen FC Twente verloor van Fortuna Sittard, nadat wij punten hadden verspeeld tegen Feyenoord. We hebben tegen elkaar gezegd dat we die kans moesten grijpen en dat is gelukt."