'Wij zijn geen kakclub, bij ons schallen de smartlappen uit de boxen'

Host Stijn Steenhuis gaat in op de actualiteit en stuitte zelf afgelopen weekend in het Overijsselse Heino op een Drents degradatiespook. DZOH is ook nog altijd niet veilig en dus vraagt hij zich af of Gangelhof het spook aankomend weekend zelf van het sportpark in Emmen zou jagen.

Sidekick Tom Meijers heeft het over oud-profs die bij amateurclubs hun laatste dagen slijten. Is zo'n vedette in de kleedkamer een vloek of een zegen? Gangelhof haakt daarop in met de situatie van Anco Jansen bij DZOH. "Uiteindelijk zitten er dus twee kanten aan een medaille", concludeert Meijers. "Maar over één ding zijn we het sowieso eens." Wat dat precies is? Dat hoor je in de Onze Club Podcast.

Meepraten via de OCP-app

Een tijdje geleden introduceerden Steenhuis en Meijers de Onze Club Podcast-app voor alle liefhebbers die niet uitgepraat raken over het amateurvoetbal in Drenthe. Wil je ook meepraten? Dat kan. Tik de host of de sidekick aan op sociale media en je wordt toegevoegd aan de Onze Club Podcast-app.

