Aanvoerder Vermeer twee jaar langer in Zwartemeer

Vanaf 2020

"Ik heb het hier onwijs naar mijn zin en ik wil graag ook volgend jaar mijn steentje bijdragen", aldus Vermeer. In Zwartemeer is hij overigens ook trainer/coach van de A-junioren die sinds dit seizoen uitkomen in de landelijke jeugddivisie.

In 2020 kwam Vermeer over van Quintus uit Kwintsheul. Nadat Ronald Suelmann stopte kreeg hij van de huidige coach Joop Fiege de aanvoerdersband.

Bekerfinale

In de HandbalNL League lijkt Hurry-Up, dat vierde staat, in de laatste drie speelrondes geen rol van betekenis meer te spelen. Op 18 mei laten Vermeer en co zich in de bekerfinale zien. Competitiegenoot Volendam is in Almere de tegenstander.