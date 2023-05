Julius Dirksen tot 2025 bij FC Emmen

VOETBAL - Het aflopende contract van Julius Dirksen bij FC Emmen is met twee jaar verlengd. De 20-jarige verdediger, dit seizoen tot nu toe goed voor 24 wedstrijden in de Eredivisie, ligt nu tot de zomer van 2025 vast. De jeugdinternational strijdt met FC Emmen tegen degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie.

Dirksen speelde in de jeugd voor onder meer FC Twente, PEC Zwolle en Ajax. De verdediger stapte begin vorig jaar vanuit Amsterdam over naar FC Emmen. Trainer Dick Lukkien liet hem dit seizoen dertien keer starten in de competitie.