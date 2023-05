Eef (79) en Marten (79) maken zich op voor bekerfinale handballers Hurry-Up

HANDBAL - Ze wonen pal tegenover sporthal De Eendracht in Zwartemeer en handbalvereniging Hurry-Up loopt als een rode draad door hun leven. En daarom zijn Marten Paas en Eef Paas-Kievit, allebei inmiddels 79 jaar, er komende donderdag ook zeker bij in Almere. Dan staat Hurry-Up voor de tweede keer in de clubhistorie in de bekerfinale.

In 2011 wisten de Zwartemeerders 'grote broer' E&O uit Emmen te verslaan. Op Hemelvaartsdag is Volendam de tegenstander.

"Als ze de koppen bij elkaar houden en als de trainer het goed inschat, dan kan het wel", reageert Marten.

Suelmann

Ronald Suelmann is er komende donderdag, als één van de weinige spelers, opnieuw bij. "Hij is niet meer zo goed als in 2011", denkt Eef. "Maar hij kan ze er nog wel ingooien."

Dameshandbal

Toen de club in 1954 werd opgericht was Eef elf jaar. "Ik mocht toen niet handballen omdat er toen alleen dameshandbal was. Ik was nog te jong. Maar ik ging wél altijd mee en als ze er één tekort kwamen dan hobbelde ik mee."

Uiteindelijk speelde ze van haar elfde tot haar zestigste bij de club. In 1965 promoveerde het team van Eef naar de eredivisie. "Wij waren de eersten van de club hoor." Voor de uitwedstrijden werd toen een busje gekocht en om dat financieel mogelijk te maken deed Marten vrijwilligerswerk.

"Dan gingen we op zaterdag met een man of zeven turf steken zodat zij naar Amsterdam konden", vertelt Marten.

'De sfeer hier is iets aparts'

Hij handbalde zelf nooit, maar voetbalde bij de Zwartemeerse Boys. Toch reisde hij altijd met Eef mee naar de wedstrijden en was hij een actief vrijwilliger voor Hurry-Up. Zo bouwde hij met eigen handen een deel van de huidige kantine.

"Ik vind dat geweldig mooi. De sfeer is iets aparts hier, dat vind ik nog. Als je naar andere verenigingen kijkt, ook als je het bijvoorbeeld met voetbal vergelijkt, dan zie je nergens zulke supporters als die wij hier hebben."

Ereleden

Zowel Eef als Marten zijn nog steeds trouwe volgers van de club en zijn allebei erelid geworden. Ook kregen ze beiden een koninklijke onderscheiding.