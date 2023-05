Op zand gaan Ter Wal en Heuten voor EK-medaille

BEACH HANDBALL - Eind deze maand vertegenwoordigen Beilenaar Claudia ter Wal (30) en Eva Heuten (18) uit Gasselternijveen Nederland én Drenthe op het EK Beach Handball. In het Portugese zand mikt het duo op een medaille.

Het Europees kampioenschap is van 24 tot en met 28 mei in Nazaré. Waar Ter Wal al enkele jaren deel uit maakt van de nationale ploeg, zo pakte ze vorig jaar brons op het WK Beach Handball, is Heuten nieuw bij de A-ploeg. "Ik zat eerder in de jeugdselectie en nu sta ik in het grote Oranje", aldus de jongste van de twee.

Drie prijzen

Met Jong Oranje speelde Heuten zich een jaar geleden op het wereldkampioenschap voor jeugdteams in de kijker. "We verloren de finale, maar ik mocht drie persoonlijke prijzen mee naar huis nemen." Heuten werd topschutter, MVP en beste linkeraanvaller van het eindtoernooi in Griekenland. Heuten komt in de zaal uit voor Unitas uit Rolde, dat volgend seizoen uitkomt in de landelijke Hoofdklasse.

Beach Handball is een spectaculaire variant op zaalhandbal. Met de keeper, vlieger en pirouette kun je twee punten scoren. Ook is het veld veel kleiner en wisselen aanvallers en verdedigers bij balverlies snel van functie.

"Toen ik 24 was ben ik pas hoger gaan keepen. Bij Kwiek uit Raalte", vertelt Ter Wal. De doelvrouw is een laatbloeier. "Mijn coach bij Beilen gaf me met teamgenoten op voor scoutingsdagen op het zand. Zo ben ik bij het Nederlands team gekomen."

Plak meepakken