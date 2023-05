Programma zaterdagvoetbal

VOETBAL - De zaterdagvoetballers komen vandaag weer volop in actie. Bekijk hier tegen welke ploeg je favoriete team vanmiddag in actie komt.

ACV is nog drie wedstrijden verwijderd van de titel in de 3e divisie. Vanmiddag ontvangt de ploeg van trainer Ruud Jalving Sportlust'46. De ploeg uit Woerden staat zesde en heeft veertien punten minder dan ACV. GVVV, de nummer twee van de 3e divisie, speelt uit tegen DVS'33.

HZVV moet vanmiddag in en tegen Genemuiden proberen om degradatie uit de 4e divisie B te voorkomen. Dan moet het zelf winnen. Verliest het team uit Hoogeveen, dan is het afhankelijk van het resultaat van Flevo Boys. Wint die ploeg tegen Barneveld, dan is het doek voor HZVV gevallen en degradeert het naar de 1e klasse.