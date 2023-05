Meer mutaties bij Hurry-Up: Gracio blijft, Azenha stopt

HANDBAL - Goncalo Gracio (23) is ook na de zomer in het oranje-zwart van Hurry-Up te zien. De Zwartemeerders hebben het contract van de Portugese linkerhoek met een jaar verlengd.

Gracio is bezig aan zijn debuutseizoen bij Hurry-Up. In de zomer kwam hij over uit zijn thuisland. Gracio doorliep de jeugdopleiding van topclub Sporting Clube de Portugal.