Uitslagen en standen zaterdagvoetbal

VOETBAL - De zaterdagvoetballers kwamen vandaag weer volop in actie. Bekijk hier de uitslagen van alle Drentse ploegen die vanmiddag in actie kwamen.

In de 3e divisie kon ACV goede zaken doen in de strijd om de titel. Dan moest het, in eigen huis, wel winnen van Sportlust'46 en GVVV moest punten morsten tegen DVS'33.