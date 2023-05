HZVV houdt, ondanks nederlaag in Genemuiden, hoop op Houdiniact

VOETBAL - HZVV houdt, na een 3-2 nederlaag tegen SC Genemuiden, nog een sprankje hoop op lijfsbehoud. Omdat ook Flevo Boys verloor, behoudt de ploeg uit Hoogeveen een kansje op een langer verblijf in de 4e divisie.

Snelle voorsprong HZVV

De Hoogeveners begonnen uitstekend aan de wedstrijd. Na amper drie minuten spelen werd Tim Riksman in de zestien vastgehouden. Scheidsrechter Berg twijfelde niet en legde de bal op de stip. Alex Zomer schoot de bal, onhoudbaar voor oud-HZVV doelman Hidde Streutker, in de kruising (0-1).

De thuisclub, die woensdag de finale om de noordelijke districtsbeker speelt tegen 'd Olde Veste 54, kwam na een minuut of tien spelen beter in de wedstrijd. Halverwege de eerste helft leverde dat de gelijkmaker op. Martijn Eenkhoorn schoot beheerst de 1-1 achter doelman Damyan van Goor.

Vanaf dat moment had HZVV weinig meer te vertellen op het veld en liep het achter de feiten aan. Acht minuten voor rust schoot Sijmon Eenkhoorn de 2-1 ruststand binnen.

Wel kansen, geen doelpunten

In de tweede helft kwam HZVV goed uit de startblokken en kreeg een paar kleine kansen. Maar waar de Hoogeveners misten, was de eerste aanval van Genemuiden wel raak. Sijmon Eenkhoorn was er als de kippen bij om zijn tweede van de middag te maken en Genemuiden op 3-1 te brengen.