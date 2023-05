Geduldig ACV verslaat Sportlust'46, ook GVVV wint

VOETBAL - Het verschil was en het verschil blijft drie punten tussen ACV en GVVV, de twee titelkandidaten in de Derde Divisie zaterdag. ACV versloeg op eigen veld Sportlust'46 met 3-0, terwijl GVVV in Ermelo met 0-3 won van DVS'33.

Met nog twee duels te spelen behoudt ACV dus de koppositie en heeft het - op eigen kracht - nog vier punten nodig voor de titel. Maar het kampioenschap kan ook volgende week in de wacht worden gesleept. Als GVVV dan op eigen veld verliest van FC Rijnvogels, dan volstaat voor de mannen van trainer Ruud Jalving een gelijkspel. Bij een gelijkspel van GVVV moet ACV winnen.

'Passend antwoord na vorige week'

"Ik heb me vandaag, tijdens de wedstrijd, niet beziggehouden met GVVV. We moeten het in eerste instantie zelf doen. Dat heb ik de jongens ook gezegd. Ik was vorige week ontevreden over de slotfase tegen Sparta Nijkerk. Het leek alsof we toen na de 1-3 dachten dat we er al waren. Daar hebben ze vandaag een passend antwoord op gegeven. Ze zijn geduldig gebleven en hebben eigenlijk niets weggegeven", blikt ACV-trainer Ruud Jalving, die gisteren werd verkozen tot beste amateurtrainer van het seizoen in Noord-Nederland, terug.

"Met die uitverkiezing ben ik zeer vereerd, maar heb ik te danken aan de club, spelers en stafleden. Het is een kers op de taart, maar die taart hebben we nog niet."

Weinig spektakel

De eerste helft tussen ACV en Sportlust'46 was voor het publiek allesbehalve sprankelend. De bezoekers hielden het veld klein, zakten in en gunden ACV - dat in een laag tempo speelde - de bal. Kansen waren in de eerste 45 minuten op één hand te tellen. Tapmahoe Sopacua zag een schot geblokt worden, Justin Mulder hoopte tevergeefs op een strafschop en Giovanni Zwikstra wist uit een scrimmage na een corner ook niet te scoren. Aan de andere kant dook Sportlust'46 twee keer gevaarlijk op voor de goal van Enver Spijodic, maar zowel de inzet van Joshua Patrick (schietkans na slordig balverlies van Mulder) en Sanny Monteiro (kopbal uit een vrije bal) gingen naast.

Captain breekt de ban

Ook in de beginfase van de tweede helft bleef ACV dicteren, zonder echt dreigend te worden. Het geduldige spel moest vroeg of laat wel tot grote kansen en een goal leiden, zo was de stellige overtuiging van Jalving. En Jalving kreeg gelijk, al was het niet verrassend dat de treffer uit een standaardsituatie kwam. Een scherpe vrije bal van Pascal Huser viel na een scrimmage precies voor de voeten van aanvoerder Luca Prljic: 1-0.

Sopacua en invaller Hagenauw