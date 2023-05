Vitesse'63 en vv Hoogeveen op koers voor nacompetitie in 3D

Zuidlaren is de grootste concurrent van vv Hoogeveen als het gaat om de vervangende periodetitel van kampioen ZZVV, terwijl De Weide nog roet in het eten kan gooien van een (bescheiden) feestje van Vitesse'63. De formatie uit Koekange, die in de winterstop nog onderaan bungelde in de 3e klasse D, heeft in de laatste periode vier punten meer dan De Weide. Één zege in de laatste twee duels volstaat dus voor Vitesse'63. In deze klasse is FC Klazienaveen al verzekerd van de nacompetitie (die club won de tweede periodetitel).